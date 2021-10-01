Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi, Tekirdağ'da yakalandı



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan ve haklarında yakalama kararı olan 5 FETÖ şüphelisi, polis ekiplerince durdurulan araçta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup FETÖ şüphelisinin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları aracı durdurarak, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin haklarında yakalama kararı bulunan eski astsubaylar Y.S., İ.Y. ve F.A., eski askeri okul öğrencisi Z.K. ve eski öğretmen M.K. olduğu, meslekten 'FETÖ üyeliği' nedeniyle ihraç edildikleri ve tutuksuz yargılandıkları belirtildi. Araçta yapılan aramada ise Edirne'den Meriç Nehri'ni geçmek için kullanılacağı belirtilen lastik şişme bot, kürek ve pompa ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-10-01 17:20:20



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