Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobilden fırlayan sürücü Emre Ünal (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Malkara-Tekirdağ karayolunun Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara Devlet Hastanesi´nde temizlik görevlisi olarak çalışan Emre Ünal yönetimindeki 59 LB 286 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ünal araçtan fırladı. Araç alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Emre Ünal´ın öldüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü.

Emre Ünal´ın cansız bedeni, çalıştığı Malkara Devlet Hastanesi´nin morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-10-02 12:09:11



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