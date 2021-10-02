Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Deveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sobadan çıktığı iddia edilen yangın bir anda evin çatısını sardı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yan taraftaki bir eve daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri evlerdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile evlerdeki yangın söndürülürken, dumanlardan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.