Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

MuratlıTekirdağ karayolu üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. kazada elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde MuratlıTekirdağ karayolu 2. kilometresi çevreyolu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder S. idaresindeki 59 EJ 520 plakalı otomobil ile Ali Çavuş (58) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü Ali Çavuş ağır yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Çavuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 59 EJ 520 plakalı otomobilin sürücüsü Önder S. ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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