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Yeni doğan yavrusunu kucağına alamadan şehit düştü Şehit bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi 80 günlük yaşam savaşını kaybeden bekçiye veda

İHA

Yeni doğan yavrusunu kucağına alamadan şehit düştü Şehit bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi 80 günlük yaşam savaşını kaybeden bekçiye veda

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 3 ay önce kavga ihbarına gittikten sonra silahlı saldırıya uğrayıp yaralanan Bekçi Fırat Doğan, 80 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Şehit Bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ’da kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde 2 aile arasındaki kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı sonrasında Gökçen Koşal şehit düşerken, Bekçi Fırat Doğan (30) ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti.

Yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan şehit oldu
Hastaneye sevk edilen Bekçi Fırat Doğan, bir süre Tekirdağ’da tedavi gördükten sonra İstanbul’a bir hastaneye sevk edildi. Şehit Bekçi Doğan, tedavi gördüğü hastanede durumu iye giderken, birde hamile olan eşinden güzel haber gelmişti. Fırat/Nesibe Doğan çiftinin Yağız Alp adında birde nur topu gibi bir çocuğu dünyaya geldi. Bekçi Fırat Doğan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 80 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Acı haberi duyan bekçinin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Yakınları güçlükle ayakta durabildi
Şehit Bekçi Fırat Doğan için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Önünde tören düzenlendi. Törenden sonra şehidin naaşı, Rüstemapaşa Camii’ne getirildi. Şehit Bekçi için İkindi Namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze Namazına Şehit Bekçinin yakınları, mesai arkadaşları ve polis ekiplerinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve diğer kurum müdürleri katıldı.
Cenaze töreninde şehidin yakınları Ay Yıldızlı Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazede şehidin Babası Halil İbrahim Doğan, Annesi Sefinaz Doğan, eşi Nesibe Doğan ve kardeşleri güçlükle ayakta durabildi.
Şehit Bekçi Fırat Doğan’ın cenazesi daha sonra Şehitliğe defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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