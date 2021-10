Din Görevlileri Haftası'nda imam ve müezzinlere kahvaltı

Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, ilçede görev yapan imam hatip ve müezzinler için kahvaltı programı organize etti.

Salgın tedbirleri kapsamında, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı’nda düzenlenen kahvaltı organizasyonuna 35’er kişilik gruplar halinde kabul edilen din görevlileri, etkinlikte bir araya gelerek cami görevlilerinin ve cemaatlerinin talep ve beklentilerini belediye yetkililerine iletme ve fikir alışverişinde bulunma imkânına kavuştu.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen kahvaltı etkinliklerinin ilk gününde, Eski Tekirdağ İl Müftüsü Mahmut Gürlen de imam hatiplere ve müezzinlere eşlik etti. Dualar eşliğinde başlayan kahvaltı etkinliğinde konuşan Süleymanpaşa Belediyesi Hakla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik, din görevlilerine Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in selam ve saygılarını ileterek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı. Çevik, imamların belediyeden taleplerini dinleyerek not etti. Çevik, İslâm’ın güzel ahlakını, dinin gereklerini, Hazreti Muhammed’in (sallalahü aleyhi vesellem) hayatı ve öğretilerini topluma aktarmak gibi yüce bir görevi ifa eden din görevlilerinin bu kutlu yolda yalnız olmadıklarını, Süleymanpaşa Belediyesi olarak imkânlar dâhilinde kendilerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Eski Müftü Gürlen de Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlayarak zorlu bir vazifeyi yerine getiren din görevlilerine görevlerinde muvaffakiyetler diledi. Kahvaltıya katılan imam ve müezzinler de tek tek söz alarak camilerindeki eksiklikler, cemaatin ve kendilerinin görevleri ile ilgili taleplerini iletti.

Kahvaltının ardından, Süleymanpaşa Belediyesinin küçük hediyelikleri takdim edildi ve organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

