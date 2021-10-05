Kask içinde uyuşturucu sevkiyatı yapıp okul önünde satanlara operasyon: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet kaskı içerisinde okulların önünde uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulların önünde uyuşturucu satıldığını tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.



Motosiklet kaskında sevkiyat

Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucuları motosiklet kaskı içerisinde sevkiyat yaptığını tespit etti. Şüphelilere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandıkları kask ve adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo bonzai, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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