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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlulu öğrenciler Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek

İHA

Çorlulu öğrenciler Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek

6. Dünya Başkanlık Kupası Taekwondo karşılaşmalarında başarılı olan Çorlulu sporcular Yaren Açar ve Feyza Yustomur, 2022 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.
Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen 6. Dünya Başkanlık Kupası Taekwondo müsabakasında yer alan Çorlulu sporculardan Çorlu Ortaokulu öğrencisi Yaren Açar, yıldızlar 22 kiloda şampiyon olarak 2022 yılında yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım adına temsil etmeye hak kazandı.
Aynı müsabakada yer alan Çorlulu sporculardan Şahinler Ortaokulu öğrencisi Feyza Yustomur da ikinci olarak 2022 yılında yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım'da yer alacak. Ayyıldızlı forma ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan Çorlulu öğrenciler, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Müdür Erdoğan da öğrencileri makamında kabul ederek Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

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