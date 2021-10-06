Oto tamircilerine atık motor yağları ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık politikası kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra ilçede atık yönetimine vatandaşların katılımını arttırma ve bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eski Sanayi ve Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan oto tamir atölyelerine ziyarette bulunarak, Sıfır Atık politikası dolayısıyla atık yağların geri kazandırılması ile ilgili bilgilendirmede bulundu.



Motor yağları uygun şekilde bertaraf edilmeli

Ziyaretlerde; sanayi esnafına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Atık Yağların Yönetimi Hakkında Yönetmelik gereğince, atık motor yağlarının depolanarak uygun şekilde bertaraf edilmesi ile ilgili oto tamir işletmelerinin sorumluluğu bulunduğu, bu atık yağların doğru yöntemlerle uzaklaştırılmaması durumunda cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalınabileceği hatırlatıldı.

Motor yağı değişimi yapan işletmelerde Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) Belgesi denetimi de gerçekleştiren Zabıta ekipleri, tespit ettikleri eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi için uyarılarda bulundu.



Atık yağlardan işletmeler sorumlu

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği' gereğince, atık yağ üreticilerinin yükümlülüklerine göre; motor yağı değişimi yapan işletmeler yönetmeliğin 13'üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak 'MOYDEN' yani Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi almakla yükümlüdürler. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Birimi ekiplerimizle birlikte ilçemizde bulunan sanayi sitelerine gidilerek site yönetimleri ile görüşülmüş ve esnafa bilgilendirme çalışması yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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