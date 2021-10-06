Yaralı baykuş tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Hayrabolu ilçe merkezinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı baykuş, belediyeye ait Geçici Hayvan Barınma Merkezi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan baykuşun iyileştikten sonra tekrar tabiata salınacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.