Öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Ergene’de öğrenciler ile sporculara yönelik olarak bağımlıkla mücadele konulu eğitim gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Ergene Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında bağımlılıkla mücadele konulu seminer gerçekleştirildi.

Spor psikoloğu Merve Baran tarafından verilen seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seminere, Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Ayla Dalyan ile Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı ile Ergene İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Yıldırım da katıldılar.

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