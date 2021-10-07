20 günde 6 evin yandığı mahallede kundaklama şüphesi



Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinin kırsal Kozyörük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmayan 2 ev yandı. Mahallede son 20 günde 6 evde yangın çıkması, kundaklama iddialarını gündeme getirirken, halk tedirgin olduklarını söyledi.

Yangın, Malkara'nın kırsal Kozyörük Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde Saim Dinler (63) ve Gülsüm Çiçek'e (85) ait yan yana tek katlı kullanılamayan iki ayrı evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Evlerden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, itfaiyeye haber verip, kendi imkanlarıyla müdahale etti. Alevler kısa sürede evleri sararken, mahallede oturanlar yangının kendi evlerine sıçramasının endişesini yaşadı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangınları söndürerek, kontrol altına aldı ancak evler kullanılamaz hale geldi.

'20 GÜNDE 6 YANGIN ÇIKTI'

Kozyörük Mahallesi'nde son 20 günde 6 evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangınlar, mahalleli arasında tedirginlik yarattı. Bölge halkı, yangınların kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi. Mehmet Ali Çakır (53), son 20 günde 6 ayrı evin yandığını hatırlatarak, "Kozyörük halkı şu anda tedirgin bir vaziyette bekliyor. Acaba benim evim de ne zaman yanacak, diye öyle bekliyor. Bu Kozyörük'te 20 gün içinde 6'ncı yangınımız" dedi.

Jandarmanın yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-10-07 13:01:42



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