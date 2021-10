(Özel) Tekirdağ’da Lüfer 25 liraya kadar düştü

Marmara Denizinde bu yıl bolca görülen lüferin fiyatı Tekirdağ’da 25 liraya kadar indi. Balıkçılar lüferin son zamanları diyerek, vatandaşların bol bol yemeleri tavsiyesinde bulundu.

Marmara Denizine açılan balıkçılar ilk başlarda palamuda rast gelse de son zamanlarda Marmara'da lüfer bolluğu yaşanıyor. Denizin paşası olarak bilinen ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan lüferin artması tezgahlara da yansıdı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarındaki tezgahlarda lüferin fiyatı 25 liraya kadar indi. Son 15 yıl içerisinde bu yıl lüferin bol görüldüğünü ifade eden Balıkçılar, lüfer balığının son zamanları olduğunu dolayısıyla vatandaşların bol bol yemeleri temennisinde bulundu.



“1015 seneden sonra ilk defa lüfer balığı satıyorum”

Balık satışı yapan Engin Şınık, “Çocukluktan beridir bu mesleği yapıyorum. Şu an tezgahımızda istavrit ve lüfer balığımız var. Yaklaşık 1015 seneden sonra ilk defa lüfer balığı satıyorum. Vatandaşlarımızın lüfer balığını yemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu balık geçicidir. En fazla 1015 gün sürer ve gider. Fiyatlar 25 ile 30 arası. Yarın öbür gün belki bunların yükselmesi söz konusu. 40 veya 50 liraya çıkma ihtimali olabilir. Bizim tavsiyemiz, şu anda bol iken herkesin yemesi. Paşa balığıdır, denizin en güzel balığıdır” dedi.



“Devamlı gelen bir balık değil”

Süleyman Kırk ise “Bizim halkımız biliyor ki lüfer devamlı gelen bir balık değil. Her senede olmaz. 6 senede bir, 7 senede bir olan bir balık. Kendisi balıkların içerisinde en güzel olan üründür. Şu an tanesi 30 lira satılmaktadır. Dün 2225 liradan satıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.