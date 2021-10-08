Vali Yıldırım TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Festivali’nde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Türkiye dördüncüsü olan Çorlu İMKB Fen Lisesi öğrencileri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.

Vali Aziz Yıldırım, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katılarak döner kanat (drone) kategorisinde 2 senelik çalışma sonucu ortaya çıkardıkları insansız hava aracı ile yarışma parkurunda belirlenen tüm görevleri başarıyla tamamlayarak Türkiye 4.'sü olmuştu. Çorlu İMKB Fen Lisesi öğrencileri Fatih Serdaroğlu, Enes Kavak ve Emirhan Bilgiç'i makamında kabul eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Gelecekte dünyada biz de varız diyorsak bunlar sizin sayenizde olacak. Sizin gibi genç pırıl pırıl, zihni, dimağı berrak vatan aşkıyla, millete hizmet aşkıyla dolu gençlerimiz sayesinde olacak” dedi.

Vali Yıldırım, konuşmasının ardından öğrencilere hediyelerini taktim etti.

Öğrencilere ziyaretleri sırasında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile okul müdürü Hasan İlker Koşum ve danışman öğretmenleri Onur Umay da eşlik etti.

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