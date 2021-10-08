Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası sona erdi

Ergene Kaymakamlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmaların katılımıyla düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Turnuvada şampiyon Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı oldu.

Ulaş Futbol Sahasında düzenlenen turnuvanın final maçında Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 11 beraberlikle sonuçlanın maçın kazananı penaltı atışları belirledi. Penaltı vuruşları sonucunda Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı 4 3 kazanarak turnuva şampiyonu oldu.

Final grubu müsabakaları sonunda düzenlenen ödül töreninde organizasyon yürütme kurulunda görev yapan personellere Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı plaket takdim ederken Turnuvada dördüncü olan Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı takımının ödülünü Ergene 1 OSB Müdürü Yasemin Artar, üçüncü olan Ergene Kaymakamlığı takımının ödülünü Ergene İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Barış Gökçearslan, ikinci olan Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü takımının ödülünü Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Baturay Özgür Dehri, turnuva şampiyonu Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımının ödülünü de Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı takdim etti.

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