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Okul çevrelerine sıkı denetim Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor

İHA

Okul çevrelerine sıkı denetim Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocukların çeşitli zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul çevrelerini mercek altına aldı. Polis ekipleri, okulların çevresindeki bütün işyerinde sıkı denetim gerçekleştirdi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekiplerince çocukların güvenliği ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması için okul çevrelerindeki tüm işyerlerinden sokaklara kadar mercek altına aldı. Okulların çevresindeki işyerleri, marketler, kafe, oyun salonları ve kıraathane benzeri işyerlerin giren polis ekipleri GBT kontrolü ve çeşitli sorgulamalar yaptı.
Çocukların ve öğrencilerin güvenliği, zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce sokak okulların çevresindeki sokak araları ve işyerlerindeki denetimler aralıksız sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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