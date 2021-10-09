Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde MuratlıMüsellim karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. idaresindeki 59 FJ 133 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen bir sebeple yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan bir kişi otomobilin içerisinde sıkıştı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Araçtan çıkarılan yaralı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kaza mahalline gelen güvenlik güçleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.