Ağaçtan düşen 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz olayda bir kişi ağaçtan düşerek yaralandı.

Evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 6 metre yükseklikteki ağaçtan aşağı düşen Recep Y. yaralandı. Yaralı için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansa bindirilen yaralı vatandaş, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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