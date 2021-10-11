Marmara’da poyraz etkili oluyor: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz yaptığı açıklamada, “Poyrazın etkili olması sebebiyle denize çıkamıyoruz. Bu arada ağların bakımlarını yapıyoruz. Bugün havanın dinmesi bekleniyor. Kısmetse akşama çıkmayı düşünüyoruz” dedi.

Marmara Denizindeki poyraz etkisini sürdürüyor.

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