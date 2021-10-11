Kumar oynayan 5 kişiye 8 bin lira ceza yazıldı

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Tekirdağ’da gerçekleştirilen kumar operasyonunda 5 kişiye 8 bin 16 TL idari para cezası uygulandı.

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye kumar operasyonu gerçekleştirildi. O.K. adlı şahsın işlettiği kıraathaneye operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, iş yerinde bulunan 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti. 4 şahsa ve iş yeri sahibine idari işlem yapılırken, 69 adet poker pulu ve 52 adet iskambil kağıdına el konuldu. Şahıslara toplam 8 bin 16 TL idari para cezası yazıldı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

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