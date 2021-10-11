Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da fuhuş operasyonu gerçekleştiren emniyet ekipleri, 2’si kadın toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’nde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Bahçelievler Mahallesi’nde bir adresi takip eden polis ekipleri, özellikle akşam saatlerinde bahse konu ikamette fuhuş yapıldığını tespit etti. Savcılık kararı ile eve operasyon gerçekleştiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2’si kadın toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda gözaltına alınan A.S. isimli Türkmenistan uyruklu kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Öte yandan D.K. adlı kadın zanlı ve A.A. isimli şahsın işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.