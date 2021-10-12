Hayrabolu'da yaralı baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı.

İlçede vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunarak, Hayrabolu Belediyesi Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edilen Baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. Belediye Veterineri Ahmet Saygılı, tedavisi tamamlanan baykuşu doğaya saldıklarını belirtti.

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