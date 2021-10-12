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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, arkadan çarptığı TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü U.E. (28), ağır yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Tekirdağİstanbul yolu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U.E.'nin kullandığı 59 BB 144 plakalı otomobil, A.K. yönetimindeki 59 ACB 636 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü U.E., sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden ağır yaralı çıkarılan U.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR'ın altına giren otomobil ise kaza yerine çağırılan ekipler tarafından iş makinesiyle çıkarıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Tekirdağİstanbul yolu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-10-12 12:26:54



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