Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği ilk projesine imza attı

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen sağlık turizmi çalışmaları kapsamında kurulan Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği’nin “Sağlık Turizmi Uzmanlığı ve Yönetimi Eğitimi” isimli projesi destek almaya hak kazandı.

Proje, Trakya Kalkınma Ajansı 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek. Ajans merkezinde düzenlenen imza töreninde Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Bölgemizin kalkınması için önem arz eden sektörleri farklı mekanizmalarla desteklemeye devam ediyoruz. Bir hizmet ihracatı olarak değerlendirilen sağlık turizminde bölgemizin avantajlarının farkındayız ve bu avantajların katma değere dönüşmesi için il sağlık müdürlüklerimiz, sağlık tesislerimiz ile 2017 yılından bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ajansımız koordinasyonunda bölgedeki sağlık tesislerimiz ile kurduğumuz Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği’nin ilk projesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Dernek Başkanı ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mustafa Dönmez de dernek üyesi sağlık tesisleri yönetici ve çalışanlarına yönelik olarak hazırladıkları projenin sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara önemli katkılar sağlayacağını ve derneğin ilk projesine verdikleri destekten ötürü Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür etti.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek proje ile Trakya Bölgesi’nde sağlık turizmi yapan, yapmayı hedefleyen sağlık tesislerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve sektör çalışanlarının mesleki becerilerinin artırılması hedefleniyor.

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