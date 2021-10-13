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Geleceğin bilişimcileri, müzisyenleri ve sporcularını yetiştirecek atölyeler açıldı Toplam bütçesi 2 milyon 85 bin olan projenin yüzde 85’i Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak

İHA

Geleceğin bilişimcileri, müzisyenleri ve sporcularını yetiştirecek atölyeler açıldı Toplam bütçesi 2 milyon 85 bin olan projenin yüzde 85’i Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Tekirdağ Geleceğini Tasarlıyor' projesi kapsamında kurulan atölyelerin açılışı yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında daha önce sözleşmesi imzalanan Tekirdağ Geleceğini Tasarlıyor projesinin ilk aşaması olan ve 10 okulda bulunan atölyelerin kurulumu tamamlandı. Bu nedenle Çorlu Havuzlar Ortaokulu’nda temsili bir açılış töreni yapıldı. Açılış törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’ın konuşmasıyla başladı.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kurulumu tamamlanan atölyelerin geleceğin kodlamacılarını, tasarımcılarını, müzisyenlerini ve sporcularını yetiştireceğini söyledi. Şahin, ”Bugün burada Tekirdağ’da yapmış olduğumuz projelerin temsili olarak Çorlu’da açılışını yapacağız. Kalkınma Ajansı olarak sosyal gelişimi destekleme projesi çerçevesinde yaklaşık 2 milyon yüz bin TL’lik projenin yüzde 85’ini kalkınma ajansı bir kısmını da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber finansmanını sağlayarak toplam 10 okulda farklı konularda fenden, bilimden, matematikten, kültürel alandaki ve spor alanındaki farklı yaklaşımların birleşimi olan FETEM Atölyelerinin kurulduğu bir projeyi bugün burada açılışını yapmak üzere bulunmaktayız. Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu projelerin benzerlerini Edirne, Kırklareli’ndeki okullarda yapmaya çalışıyor, Trakya’nın öğrencilerini gençlerini geleceğe dair çağdaş yaklaşımlarla üreten, üretirken düşünen, düşünürken sorgulayan, robot yapan bireyler olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımız, öğretmenlerimizin teorik olarak anlattıklarını FETEM Atölyelerinde birebir kendileri yazılımıyla, donanımıyla öğrenme imkanı bulacak. İnşallah bu çocuklarımız, üniversiteyi bitirince savunma sanayinde, uzay teknolojilerinde, havacılıkta genç mühendisler olarak yetişerek ARGE ve inovasyonda Türkiye’nin önünü açsın istiyoruz” dedi.

"Öğrencilerimizi geliştireceğini düşünüyoruz"
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise, “Bu projenin öğrencilerimizi geliştireceğini düşünüyoruz. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Edirne ve Kırklareli’nde de buna benzer çalışmalar var. Bu atölyelerin tamamı öğrencilerimizin hizmetinde ancak bu atölyeler sadece Trakya Kalkınma Ajansı’nın gayret ve finansman katkılarıyla kurduğumuz kadarıyla kalmamalıdır. Devam etmeli imkânımızın ulaşamadığı diğer okullarda da okul aile birlikleri, okul yönetimleri, yerel yönetimlerle birlikte bu tür atölyelerin sayısı artırılmalıdır. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi ve tasarım atölyeleri gezildi.

Projenin içeriği
Proje kapsamında Tekirdağ ili Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde toplamda yaklaşık olarak 5 bin öğrencisi bulunan 10 adet okula; öğrencilere üretim kültürünü aşılamak, düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, girişimci, eleştirel düşünebilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklemek amacı ile 25 adet "Tasarım Beceri Atölyesi" kuruldu. Bunların 6 tanesi Yazılım Tasarım Atölyesi, 5 tanesi FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik) Atölyesi, 3 tanesi Ahşap ve Metal Atölyesi, 2 tanesi Müzik Atölyesi, 1 tanesi Drama Eleştirel Düşünce Atölyesi, 2 tanesi MüzikDrama Eleştirel Düşünce Atölyesi, 1 tanesi Görsel Sanatlar Atölyesi, 2 tanesi Salon Sporları Atölyesi, 1 tanesi Açık Hava Sporları Atölyesi, 2 tanesi de Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi olarak kullanılacak. Sınıfların alt yapı/tadilat çalışmaları ajans desteği ile tamamlandı ve yapılacak uygulamalar için gerekli olan ekipman donanımı sağlandı. Bu aşamadan sonra proje kapsamında Tekirdağ İl MEM öğretmenleri ve Tekirdağ NKÜ’ nün akademisyenleri işbirliği ile atölyelerin kurulduğu okullarda görev yapan 46 öğretmene Kodlama, Steam (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik), Baskı ve Grafik Tasarım, Akıl ve Zeka Oyunları, 3D Tasarım, Drama, Masal Anlatıcılığı, Müzik ve Dans, Geleneksel Türk El Sanatları, Spor, Oryantiring (harita yardımı ile yön bulma sporu), Ahşap ve Metal İşleri, Fidan Dikimi, Organik Tarım ve Hayvan Bakımı, Peyzaj Eğitimi konularında eğitici eğitimleri verilecek. Ardından atölyeyi kullanacak olan ilgili branş öğretmenleri her okul için kurs egzersiz programı hazırlayarak bu program kapsamında öğrenciler atölyelerde çeşitli uygulamalar yapacak. Hedef grupta bulunan öğrencilerin gelişimini ölçebilmek adına 500 öğrenciye ön test uygulaması gerçekleştirilmiş olup proje sonunda son testler gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin bir sonraki eğitim kurumuna doğru yönlendirilebilmesi amacı ile her okulun 2 kurum/işletme/iş yerine işbaşı gözlem ziyaretinde bulunması planlanıyor. Atölyelere toplamda 200 veli davet edilerek çocukları ile kaliteli zaman geçirmelerini teşvik etmek maksadı ile bir takım etkinlikler düzenlenecek. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılabilmesi adına bir sergi tertip edilerek proje süresince atölyelerde yapılan etkinliklerde ortaya çıkan ürünler sergilenecek.
Toplam bütçesi 2 milyon 85 bin olan projenin yüzde 85’i Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak ve proje 03 Mart 2022’de sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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