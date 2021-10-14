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Soğuk havalarda bunları yapmazsanız 20 bin liraya kadar masraf çıkabilir

İHA

Soğuk havalarda bunları yapmazsanız 20 bin liraya kadar masraf çıkabilir

Havaların soğumasıyla birlikte araç sürücüleri araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak ve maddi zararları en aza indirmek amacıyla sanayi sitelerinin ve servislerin yolunu tutuyor. Araç sürücülerinin kış bakımlarını muhakkak yaptırmaları gerektiğini ifade eden uzmanlar, bakımları yaptırılmayan bir aracın aşırı soğuklarda 20 bin liraya kadar masrafa yol açabileceğini ifade etti.

“Hava şartlarına göre antifriz konulmalı”
Çerkezköy ilçesinde yağ ve antifriz bakım hizmeti veren Anıl Bahar, “Kışlık bakım, araçların kış periyodundaki eksi dereceye düşmüş hava şartlarında aracın kullanımını daha kolay yapmak için yapılan bakımlardır. Araç antifriz değişimi yapılır. Şehirlerin hava şartlarına göre eksi 20, eksi 30, eksi 40’a kadar dayanabilecek antifrizler konulur. Onun dışında araçların yol tutuşlarının daha sağlıklı bir şekilde olması için zorunlu kış lastiği takılır. Yağı ve filtresi de değiştirilir. Klima gazlarını da değiştirmek gerekir” dedi.

“Motor donar, sürücü fark etmeden marşa basarsa blok çatlayabilir”
Araçların marka ve modeline göre masrafların arttığını söyleyen Bahar, “Dizel ve benzinli araçlarda araç bakımları değişiyor. Eğer bu bakımlar yapılmazsa günümüz şartlarında 20 bin liraya kadar varan masraflar ortaya çıkabilir. Antifrizden ötürü araç donarsa, sürücü de fark etmeden marşa basarsa blok çatlatabilir, piston çıkartabilir. Araçların üzerinde yağ çubuğu ve radyatör için yedek depo bulunur. Antifriz için yedek depo üzerinde 'full' yazısının hizasına kadar doldurulmalı, fazlası olursa kapaklar tutmuyor ve tutmadığı için müşteri geliyor, antifriz kaçırıyor diyor. O yüzden seviyesinde olmalı. Yağ seviyesi de yağ çubuğunun en üst noktası ‘F’ seviyesine kadar doldurulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“Marka aynı, içindeki yağ farklı”
Yağ kullanırken araç sürücülerine de uyarılarda bulunan Bahar, “Çok çeşitli yağlar var. Herkes internetten alışveriş yapıyor şu an. İnternetten yapılan alışverişlerde bazen farklı yağlar kullanılabiliyor. Mesela bu elimdeki yağ internetten alınmış, marka birebir aynı fakat içindeki yağ farklı. Müşteri bunu geri de iade edemiyor. Müşteri temsilcisi ‘yağı sahtesiyle değiştirip bana geri göndermediğini nerden bileyim?’ diyebiliyor. Burada sıkıntı yaşanabiliyor” şeklinde uyarıda bulundu.

“Araç modeline uygun yağ kullanılmalı”
Araca uygun yağ kullanılması gerektiğine vurgu yapan Bahar, “Araçlara göre viskozite farkları var. Yağın sıvılaşma oranları oluyor bunlar. Araç yağının sıvılaşmaması lazım. Viskozite farklarına göre araçlarda yağ kullanıyor. Artık Euro 6 ve üzeri araçlarda 040 ve 030 yağlar kullanıyor. Mesela eski model araçlar var, 1040 kullanmak istiyor ama biz önermiyoruz” dedi.

“Yüksek meblağlarda zarara yol açabilir”
Yağ ve filtre değişimi ustası, 15 yıllık sanayici esnafı Gökhan Akburu ise, “Hava sıcaklığı eksi 10 derecenin altına indiğinde donmalar meydana gelir ve bu sizin motor bloğunuzu patlatmaya, hortumların da boğulmasına yol açar. Kışın da yine yüksek meblağlarda zararlar yol açar. Bu yüzden antifriz ve yağ değişimi eksiksiz ve zamanında yapılması gerekir” diye konuştu.

“Motor yağı kullanımına dikkat edin”
Öte yandan motor ustası Osman Arat da durumu şu sözlerle özetledi, “25 yıllık motor ustasıyım. Araçlara mutlaka kışlık bakım yapılmalı. Antifriz değil de su olursa motor bloğunu çatlatır. Yağ bakımları, lastik değişimi mutlaka yapılmalı. Bunlar hem sürücünün hem de araçların güvenliği için oldukça önemli. 3 kuruş masraftan kaçarken daha ağır bedeller ödemek zorunda kalmayın. Araçların hepsi değişir. Bugün bir Tofaş marka arabada 5 bin lira zarar olursa yeni nesil bir araçta 20 ila 25 bin liraya kadar masraf çıkabilir. Kışın antifriz, akü, motor yağı kullanımına dikkat edilmeli. Motor yağı yazın incelir, soğukta biraz daha kalınlaşır, o yüzden motor geç ısınır. Yazın sıcak olduğu için fazla zarar olmaz ama kışın daha yüksek zararlara yol açabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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