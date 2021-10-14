Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Uyarıda ani sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgar anında oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tahmin ve Uyarı Merkezinde yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra bölgemizin batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne’nin güney ilçelerinde (Enez, Keşan, İpsala, Meriç, Uzunköprü) ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde (Şarköy, Malkara, Hayrabolu) kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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