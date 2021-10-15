Çorlu'da, 'çekçek' ile atık toplayan yabancılara operasyon: 112 gözaltı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde halk arasında 'çekçek' diye tabir edilen araçla atık toplayan yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyonda 112 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve ilçede 'çekçek' diye tabir edilen araçlarla çöplerden atık toplayan yabancı uyruklulara yönelik saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. 150 polisin katıldığı operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin barındığı ve atıkları götürdükleri yerler basıldı. 112 kişi gözaltına alınırken, çekçeklere el konuldu.

Emniyet'e götürülen 112 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Çekçekler ise belediyeye teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-10-15 10:58:09



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