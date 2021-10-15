Eğlenirken bilime katkı sağlayacaklar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bilim Şenlikleri kapsamında geleceğin bilim insanı olacak onlarca öğrenci, projeleri ile hünerlerini sergiledi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen Bilim Şenlikleri programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da katıldı. Çok sayıda öğrenci, öğretmenleri gözetiminde projeleriyle etkinlikte yer aldı.

Bilim Şenlikleri fuarında istekli, merak eden, araştırmacı onlarca öğrenci bir araya geldi. ‘Bilimin eğlenceli hali’ sloganıyla düzenlenen bilim şenliklerinde, öğrencilerin yaptığı resimler, çizimler, robotik kodlama ile yapılan projeler tek tek stantlarda sergilendi. Bilim Şenlikleri alanına gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, projeleri başında bekleyen çocukları tek tek ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca alana getirilen uzay balonu da öğrenciler tarafından ilgi odağı oldu.



“Yeni yeni şeyler öğreniyoruz”

Bilim Şenliklerine katılan öğrenciler, “Burası çok güzel hayal gücümüzü kullanıyoruz. Yeni yeni şeyler yapıyoruz. Hayal gücümüzle geleceğe katkı sağlayacağız. Burası çok eğlenceli, güzel, seviyoruz burayı. Burada olmaktan mutluyuz, heyecanlıyız. Güzel bir yer burası farklı farklı projeler var. Biz de robotik kodlama atölyesi olarak buradaki yerimizi aldık. Arkadaşlarımızla güzel bir gün geçiriyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz” dediler.

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