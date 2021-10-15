Süleymanpaşa Belediyesinden bin 111 öğrenciye eğitim malzemesi desteği

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilçedeki 30 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi bin 111 öğrenci için, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri tarafından tespit edilen kırtasiye ve çeşitli araç gereçlerden oluşan yardım kolilerini Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla’ya yardım paketlerini bizzat teslim ederken, Yüksel’e Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yaşar Yavaş da eşlik etti.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla, Süleymanpaşa Belediyesinin eğitime verdiği desteğin her geçen gün artarak sürdüğünü belirterek, ilçe genelindeki tüm okullara uzanan destek ve hizmetler için başta Başkan Yüksel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bin 111 öğrencimizin ihtiyaçlarını temin ettik”

Teslimat sırasında açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden kırtasiye ve farklı ihtiyaçları bulunan öğrenciler olduğu ile ilgili bilgi gelince kendilerinden rica ettik, öğrencilerimizin tam olarak ne gibi ihtiyaçları olduğunu belirlediler. Biz de üzerimize düşeni yerine getirerek, iletilen tüm ihtiyaçları kısa sürede temin ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğrencilerimize ulaştırılmak üzere getirdik. Bin 111 öğrencimizin her türlü eğitim araç gereç ihtiyacını giderdik. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Onlar bu ilçeyi, bu şehri, bu ülkeyi gelecekte yönetecek kişiler olacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yardımların tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim,” diye konuştu. Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile aynı bahçeyi paylaşan Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu öğrencileri ile de bir süre sohbet etti.

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