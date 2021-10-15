Tekirdağ'da 'ihaleye fesat' operasyonunda 17 tutuklama

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırıldığı tespit edildi. İhale öncesinde ve sırasında katılımcılarla anlaştıkları iddiasıyla 39 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 39 kişi gözaltına alındı. Adreslerde, ihale evrakları, tapu senedi sureti ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ'a getirilen şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmaları tamamlanan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-10-15 19:05:25



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