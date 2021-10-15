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Tekirdağ’da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

İHA

Tekirdağ’da çekçekçilere operasyon: 112 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emniyet ekiplerinin, kağıt ve hurda toplayan ve halk arasında çekçekçi olarak anılan kişilerin kaldığı depolara eş zamanlı düzenlediği baskınlarda Afgan uyruklu 112 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Çorlu’da çöplerden hurda ve atık kağıt, plastik ve metal malzemeleri toplayan çekçekçilerle ilgili olarak artan şikayetler üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu kişilerin kaldığı adresleri tespit ederek harekete geçti. Cemaliye, Hıdırağa, Şeyhsinan Mahallesi başta olmak üzere çeşitli mahallelerdeki atık depolarına eş zamanlı baskınlar düzenleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda Afgan uyruklu 112 kişiyi sınır dışı edilmek üzere gözaltına aldı.
Şüphelilerin Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edilecekleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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