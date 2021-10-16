Cinayeti, eşini kaçıran ağabeyinin yerini söylemediği için işlemiş

Önceki gün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Necati Özdemir tutuklandı. Zanlının ilk ifadesinde Hasan Koyuncu’yu karısını kaçıran ağabeyi Y.K.'nin yerini söylemediği için öldürdüğü öğrenildi.

Olay, önceki gün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Seyhsinan Mahallesinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddialara göre, Malatya’da ikamet eden ve işyeri bulunan katil zanlısı Necati Özdemir’in yanında çalışan Y.K. bundan yaklaşık 6 ay kadar önce Necati Özdemir’in eşiyle birlikte kayıplara karıştı. Kaçan karısının ve onu kaçırdığını düşündüğü eski çalışanı Y.K.‘nin izini süren Özdemir, Y.K.’nin kardeşi Hasan Koyuncu’nun Çorlu’da bir iş yeri olduğunu öğrendi.

Yerini söylemeyince öldürdü

Zanlının ifadesine göre dükkana gelerek, Hasan Koyuncu ile konuşmaya başlayan Necati Özdemir yaşanan tartışma üzerine yanında getirdiği silahla Hasan Koyuncu’yu vurarak öldürdü. Koyuncu’yu öldüren Özdemir daha sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Adliyeye sevk edildikten sonra mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu öne süren zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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