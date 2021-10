İtalya'da Tekirdağ'ın gururu oldu

İtalya'da Triatlon Dünya Rekorunu ve 100 metre Avrupa rekorunu kıran Down Sendromlu milli atlet Akçakoca, Tekirdağ'a döndü. Avrupa'da ülkenin bayrağını dalgalandıran sporcuyu Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün tebrik etti.

Down Sendrom Atletizm Milli Takımı'nda yer alan Tekirdağ'ın özel sporcularından Emirhan Akçakoca (mosaıc) 411 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen TRİGAMES'de mücadele verdi. Akçakoca, verdiği mücadele sonunda 100 metre branşında 15.00 ile triatlon branşında 2 bin 34 puanla dünya rekoru kırarak, Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, 200 metre uzun atlama ve 800 metre yürüyüş branşlarında da Avrupa şampiyonluğunu bırakmayarak, 800 metre ve bin 500 metre yürüyüş branşında da Avrupa 2.'si olmayı başardı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcular atletizm antrenörü Lokman Öksüz ile 3 yıldır azimle, kararlılıkla, yılmadan ve yorulmadan çalışarak bugünü bekleyen Emirhan Akçakoca, 47 kromozumu ile mücadele verdiği Trigames’te sporda engel olmadığını tüm gençlere göstererek, başarmış olmanın mutluluğu içinde memleketine döndü.

İtalya’dan dönen Akçakoca, beraberinde Özel Sporcular Atletizm Antrenörü Lokman Öksüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün’ü makamında ziyaret ederek başarısını ve mutluluğunu dile getirdi.

Üzgün, Down Sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca’yı ve Özel Sporcular Atletizm Antrenörü Lokman Öksüz'ü tebrik ederek başarı temennilerinde bulundu ve mutluluklarına ortak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.