Tekirdağ'da vatandaşlara kandil simidi ikram edildi

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.



Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında Mevlit Kandili sebebiyle kandil simidi dağıtıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'de Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Yüksel, kandil simidi ikramında bulunduğu vatandaşlarla sohbet ederek her birinin kandilini kutladı. Başkan Yüksel, yaptığı açıklamada "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V), dünyayı teşriflerinin senei devriyesini idrak ettiğimiz Mübarek Mevlit gecesi dolayısıyla vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. Allah, cümlemizin hayrını kabul ve makbul eylesin. Hayırlı kandiller" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.