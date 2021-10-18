Tekirdağ’da eskrim rüzgarı esti

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonunda eskrim rüzgarı esti. Alanında uzman eskrim antrenörleri eşliğinde düzenlenen organizasyon Çorlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdülkerim Kasap’ın konuşması ile başladı. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile birlikte her yıl Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendiğini kaydeden Kasap, hafta kapsamında çok çeşitli branşlarda spor faaliyetleri gerçekleştirilerek dostça ve kardeşçe mücadelelerin sahnelendiğini kaydetti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen program eskrim sporcularının gösterisi ile sona erdi.

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