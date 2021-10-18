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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üreticilere yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

İHA

Üreticilere yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çiftçilere “Yeşil Gübreleme Projesi” kapsamında tohum dağıtıldı.
“Yeşil Gübreleme Projesi” kapsamında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çiftçilere tohum dağıtıldı. Dağıtım programına Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner, Çerkezköy Ziraat Odası Başkanı Hasan Toprak ile çiftçiler katıldı. Düzenlenen programda, 12 çiftçiye 225 dekar alanda ekim yapılmak üzere 2 bin 250 kilogram yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

“Bereketli olsun”
Kaymakam Murat Duru, yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde uyguladığı tarım arazilerinin etkin kullanımına yönelik proje çalışmaları kapsamında ilçemizde de uygulamaya konulan “Ara Nadasta Yeşil Gübreleme Projesi” ve “Münavebede Ara Ürün Yem bezelyesi Projesi” ile yüzde 75 hibe, yüzde 25’i üretici katkısı şeklinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden tohum alındı. Toprak organik maddesinin az olması toprağa atılan gübrelerdeki makro ve mikro besin elementlerinin alınamamasına, gereğinden fazla gübre kullanımına sebebiyet vermektedir. Proje ile öncelikli olarak ilçemizde tarım topraklarında organik madde seviyesinin artırılmasını sağlamak ve en çok ekimi yapılan buğdayayçiçeği münavebesine yeni bir baklagil bitkisi dahil ederek hem toprak ıslahı hem de kaliteli kaba yem açığının karşılanmasını sağlamak hedeflenmiştir. Proje, aynı parselde buğday sonrası ayçiçeği ekilişine kadar geçen sürenin değerlendirilerek ara nadas yem bezelyesi ekimi yapılarak ayçiçeği ekilişine yaklaşık 2325 gün kala yeşil gübre olarak toprağa karıştırılması veya 2530 santimetre yüksekten biçilip kaba yem elde edilmesi ve sonrası sürüm yapılması şeklinde uygulanacaktır” dedi.
Tohumların hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kaymakam Duru, tüm çiftçilere kolaylıklar diledi. Çiftçiler ise destekten dolayı Kaymakam Murat Duru’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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