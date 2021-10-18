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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere süt dağıtıldı

İHA

Öğrencilere süt dağıtıldı

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 16 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ilkokullara süt ve kuruyemiş dağıtımı gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler tarafından sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla her yıl 16 Ekim tarihinde kutlanan ‘Dünya Gıda Günü’ etkinlikleri kapsamında Çerkezköy’deki ilkokullarda süt ve kuruyemiş dağıtımı gerçekleştirildi. Çerkezköy Osmanlı İlkokulu’nda düzenlenen programa Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner, öğretmenler ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

308 öğrenciye süt ve kuruyemiş dağıtıldı
Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 Ekim Dünya Gıda Gününü, Kızılpınar Osmanlı İlkokulu ve Ortaokulu’nda okuyan 308 öğrenciye süt ve kuruyemiş ikramında bulunarak kutladı. Gıda Denetim Ekipleri’nin yer aldığı etkinlikte öğrencilere sağlıklı gıda ürünlerinin tüketimi ve gıda ürünü alınırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında kısa bilgiler verildi.

“Eylemlerimiz geleceğimizdir”
Türkiye'de israfın önlenmesi konusunda son yıllarda toplumun bilinçlendirilmesi, alınan tedbir ve değişikliklerle önemli tasarruf sağlandığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner, “Dünya Gıda Günü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl 16 Ekim’i örgütün1945 yılında kuruluşunu anmak amacıyla ‘Dünya Gıda Günü’ olarak kutlar. Etkinlikler dünya genelinde 150’den fazla ülkede düzenlenmekte olup, Birleşmiş Milletler takviminin en çok kutlanan günlerinden biridir. Etkinlikler, başta açlıktan ve kötü beslenmeden etkilenenler olmak üzere, herkesin gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmeye erişimi için farkındalığını artırmayı ve harekete geçmeyi teşvik eder. 2021 yılı Dünya Gıda gününün teması, 'Eylemlerimiz geleceğimizdir, daha iyi üretim daha iye beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam’ olarak belirlenmiştir. İlçemizde de etkinlikler kapsamında Kızılpınar Gültepe Mahallesi Osmanlı İlkokulu öğrencilerinin tamamına süt ve karışık kuruyemiş dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında işletmelere gıdanı koru temalı afişler dağıtıldı” dedi.

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