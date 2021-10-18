Tekirdağ’da göçmenlerle ilgili uyum toplantısı düzenlendi

Tekirdağ’da yaşayan yabancıların ülkedeki hayata ve vatandaşlarla karşılıklı uyum içinde yaşamalarına dair faaliyetlerin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Uyum Proje Koordinatörü Kemal Pehlivanlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Mustafa Çetinkaya, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, ülkedeki yabancılarla toplumun uyumu artırmak, uluslararası koruma ve geçici koruma usullerine ilişkin süreçlerin daha iyi bilinmesini sağlamak, doğru bilinen yanlışlarla ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve yerel düzeyde Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nın uygulanması temine etmek amacıyla düzenlenecek olan “Uyum Buluşmaları Toplantısı” hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş tarafından bilgi verildi. Ardından İl Göç İdaresi Müdürü Gümüş, Tekirdağ’daki yabancılar hakkında istatistiki bilgiler verdi ve sonrasında yabancıların Tekirdağ’a uyumuyla ilgili çalışmalar hakkındaki gelişmeleri anlattı.

Toplantıda, Tekirdağ İI Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Namık Kemal Üniversitesi ve Uluslararası Şehit Münir Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kayıtlı uluslararası öğrencilerin uyumuna yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine, İl Göç Kurulu'na üye olarak İI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davet edilmesine, kurul üye kurumlarının bir uyum irtibat personeli belirleyip belirlenen personel bilgilerinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

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