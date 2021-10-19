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Validen muhtarlara: "Devletin halkla en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü sizlersiniz"

İHA

Validen muhtarlara: "Devletin halkla en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü sizlersiniz"

Tekirdağ Valiliği koordinesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında kent genelinde bulunan yaklaşık 350 muhtar, yemekli toplantıda bir araya geldi. Vali Yıldırım programda yaptığı konuşmasında muhtarların devletin halkla en sıcak temas noktası ve devletin güler yüzü olduğunu söyledi.
19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Tekirdağ Valiliği koordinesinde kent genelinde bulunan yaklaşık 350 muhtarın katılımıyla yemekli toplantı düzenlendi. Programa muhtarların yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve diğer kurum müdürleri katıldı.
Yemekli programda konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Muhtarlık müessesesi, Osmanlı Devleti’nden beri bizim idare sistemimizde yer alan çok köklü bir müessesedir. Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olan muhtarlar devletimizin her mahalledeki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Vatandaşlarımız sorunlarını, taleplerini muhtarlara doğrudan iletebilmekteler. Muhtarlarımız ne kadar saygın olursa, muhtarlarımıza ne kadar önem verilirse aslında millet iradesine, demokrasiye o kadar önem verilmiş olur. Muhtarlık müessesesinin karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak maksadıyla 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak ilan edildi. Bu anlamlı günde milletimizin iradesinin tecelli etmesi ve demokrasimizin gelişmesi için her konuda muhtarlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Halkımızın seçimiyle iş başına gelmiş siz değerli muhtarlar, son derece önemli bir makamda bulunmaktasınız. Devletin halkla en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü, halkın yönetime katılımının en önemli aracı sizlersiniz. Çalışmaları kolaylaştırmada ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansın arttırılmasında önemli bir rol üstlenmektesiniz. Bu görevleriniz sırasında gösterdiğiniz özverili çalışmalarınız sebebiyle sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenli olarak sizleri ağırlayıp, sizlerin görüşlerinizi ve isteklerinizi dinlemesi, sizleri ne kadar önemsediğinin, sizlere ne kadar değer verdiğinin en önemli göstergesidir. Mahallelerindeki fakir fukaradan, yaşlıdan, engelliden sorumlusunuz. Devletimizin merhamet eli, sizler sayesinde insanlarımıza ulaşıyor. Taşrada, mahallelerde yaşanan asayiş olaylarında güvenlik güçlerimize yardımcı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine katkıda bulunuyorsunuz. Sizler, sorumluluk bölgeleriniz içerisindeki altyapı çalışmalarından, düğün ve cenaze işlemlerine uzanan çok geniş bir alanda vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı olmaktasınız. Bu vesileyle, tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, görevi bırakmasının ardından veya görev başındayken vefat etmiş tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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