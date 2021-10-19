Tekirdağ’da 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, çevresinde "Dadaş" lakabıyla tanınan Ş.Ö'nün İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu Tekirdağ'da "torbacı" diye tabir edilen kişilere satacağı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda ekipler takibe aldıkları aracı durdurarak arama çalışması yaptı. Aramalarda, şeffaf naylon içinde 102 gram metamfetamin, kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjör ve ucunda bilye olan 6 mermi ele geçirilirken, olayla ilgili araçtaki İ.Ç., Ö.Ş. ve Ş.Ö. gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.