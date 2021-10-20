Çorlu'da sis etkili oldu

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Çorlu'da, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığının yer yer 1520 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu ve fabrika servislerinin kullandığı Çorlu-Çerkezköy ile Çorlu-Ergene ilçeleri arasında ulaşım aksadı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-10-20 09:28:03
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