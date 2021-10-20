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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir hayatına alışan leylek sürüsünü unuttu

İHA

Şehir hayatına alışan leylek sürüsünü unuttu

Göç yolundaki sürüden ayrılan leylek, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Bedesten Esnafına sığınan leylek, şehir hayatına alıştı. Bir buçuk ay önce sürüsünden koparak, şehir yaşamına alışan leylek şimdilik Tekirdağ’da yaşamaktan gayet memnun.
Avrupa ve Afrika kıtaları arasında sürekli göç halinde bulunan leylekler Marmara'dan geçerken, sürüden ayrılan bir leylek, yaklaşık bir buçuk ay önce Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan EskicamiOrtacami Mahallesindeki Bedesten Sokağa kondu. Bir süre ortalıkta dolaşan leylek, mahallede bulunan Bedesten Esnafını mesken tuttu. Bedestende bulunan esnafında sıcak davranması ile leylek mahallenin sakini haline gelerek, bir daha oradan ayrılmak istemedi.

Tam bir Tekirdağlı oldu
‘Yaşar’ ismi de verilen leylek şehir hayatına alışarak, tam bir Tekirdağlı oldu. Yaşar Leylek, Bedesten Esnafı ile birlikte uyanıyor, esnaf kapıları açana kadar oda dükkanların önünde bekliyor. Bedesten esnafı da Yaşar Leyleğe sahip çıkarak, ona adeta bir evlat gibi bakıyor. Şehir hayatına alışan Yaşar Leylek ise zarar gelmeyeceğini öğrendiği ve sürekli insanların elinden yemek yediği için artık insanlara rahat rahat yanaşabiliyor. Sürüsünden kopup, şehir yaşamına alışan leylek şimdilik Süleymanpaşa ilçesinde yaşamaktan gayet memnun.

“Oda artık bir evladımız oldu”
65 yaşındaki İlter Çöpoğlu, leyleğin bir buçuk aydır burada olduğunu ifade ederek, “Burada barınıyor. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardım ediyoruz. Bir buçuk aydan beri, komşular arkadaşlar burada bakıyoruz. Mekanın bir sembolü haline geldi. Belki müşteride çekeriz diye bakıyoruz. Müşterilerde gelince leyleği çocuk çoluk seviyor. Ona bakmaya gayret edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız onun için. O da buralara alıştı gitmek istemiyor. Her gün burada. 45 gündür burada. Gitmeye niyeti yok. Göç zamanını kaçırdı herhalde. Burada kalacak. Oda artık bir evladımız oldu. Tekirdağlı oldu artık. Bedesten leyleği oldu. Yaşar diyen var ama ismini bedesten koyacağız. Akşam Bedestenin üstünde kalıyor. Orada bir yuva yapmış. Taşıdığını ben gördüm. Çalı çırpı topladı kendine yuva yaptı. Sabah 09.0009.30 gibi iniyor buraya. Kahvaltısını hazırlıyoruz. Ekstra balık ürünleri, tavuk ürünleri suyunu koyuyoruz. Her şey hazır yani” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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