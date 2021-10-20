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Benzin döküp karısını yakan kocaya müebbet hapis istemi Zanlının olay sırasında karısına “Hava da soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" dediği iddia edildi

İHA

Benzin döküp karısını yakan kocaya müebbet hapis istemi Zanlının olay sırasında karısına “Hava da soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" dediği iddia edildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 7 ay önce eşini üzerine benzin döküp yakan koca hakkında
müebbet hapis ve 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü zanlı kocanın eşine “Hava da soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" dediği iddia edildi.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaklaşık 7 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşini motosikletle Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alana götüren Ekrem A. (29), tartıştığı eşi Ayşe Aydın'ı (29) üzerine benzin dökerek yaktı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan 2 çocuk annesi kadın üzerindeki alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 1 kilometre yürürken, gören vatandaşların çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan Ekrem A. ise jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta ifade veren zanlı, aldatıldığını ileri sürerek, ormanlık alanda çıkan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Benzinle yakılan Ayşe Aydın'ın ise vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluştu. Önce Tekirdağ Şehir Hastanesine, ardından İstanbul'da Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edilen kadın, 6 aylık tedavi sonrasında taburcu edildi. İkili arasında daha önce de yaşanan tartışmalar sonucu şiddet gören Ayşe Aydın’ın şikayetçi olmasıyla Ekrem A.'nın 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem A. hakkında hazırlanan iddianame ile 'tasarlayarak canavarca kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Telefon konuşmasını duyunca plan yapmış
Hazırlanan iddianamede, Ayşe Aydın'ın annesi ile telefonda görüşürken eşinden ayrılmaya karar verdiğini söylediği, o sırada telefon konuşmalarını duyan Ekrem A.'nın plan yapmaya başladığı belirtildi. Ekrem A.'nın "Gel karşılıklı anlaşarak boşanalım. Davayla ilgili konuşmamız lazım. Gel birlikte avukata gidip ne yapacağımızı danışalım" diyerek eşini avukata götürme bahanesiyle bindikleri motosikletle yoldan benzin alarak Süleymanpaşa ilçesindeki ağaçlık alana gittiği kaydedildi. Ormanlık alana gelen ikilinin burada tartışmaya başladığı, Ekrem A.'nın "Seni öldürmeye getirdim. Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek darp ettiği eşini yanında getirdiği benzinle yaktığı ifade edildi. İddianamede Ekrem A.'nın eşini yaktığı sırada "Hava da soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" dedikten sonra geldiği motosikletle uzaklaştığı kaldedildi.
İddianamenin kabul edilmesi ile tutuklu bulunan Ekrem A.'nın 24 Aralık’ta 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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