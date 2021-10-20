Başkan Yüksel muhtarların taleplerini dinledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ziyarette bulunan Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Köseilyas Mahallesi Muhtarı Mahir Sadık başkanlığında gerçekleştirdikleri ziyarette, mahalle muhtarları Başkan Yüksel’e belediyeden talep ve beklentilerini dile getirdi.



Yüksel muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de muhtarların talep ve beklentilerini not ederek en kısa sürede yerine getirilmesi için talimat verdi. Yüksel ayrıca kırsal ve merkez mahallelerde gerçekleştirilen, tamamlanmış, hâlihazırda devam eden ve yakın dönemde yapılması planlanan proje ve yatırımlarla ilgili olarak muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu. Yüksel’e toplantıda Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ile Muhtarlıklar Müdürü Kenan Taşkın da eşlik etti.



“Yakın çalışma arkadaşlarımızın gününü kutlarım”

Yüksel, Süleymanpaşa mahalle muhtarlarına nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. “Yurdumuzun her köşesinde devletimizle milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin ve yerel yönetimin temel taşı, yakın çalışma arkadaşlarımız tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” sözleriyle 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik eden Yüksel, göreve geldikleri günden bu yana düzenli olarak mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerini ve ilçede yapılacak hizmetleri birlikte planladıklarını ifade ederek, mahalle muhtarları ile yakın işbirliğinin önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.