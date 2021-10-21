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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüksel meslek ve esnaf odaları ile bir araya geliyor

İHA

Başkan Yüksel meslek ve esnaf odaları ile bir araya geliyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, meslek ve esnaf odaları ile bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştiriyor. İlk toplantı Tekirdağ Kahveciler ve Büfeciler Odası ile yapıldı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Kahveciler ve Büfeciler Odası Başkanı Fahrettin Bayar ve Tekirdağ Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin de iştirak etti. Toplantıda korona virüs salgını döneminde alınan tedbirler, yeni dönemde olası kapanma ve ek tedbir risklerini bertaraf etmek için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. "Gönül Belediyeciliği Sunum Toplantısı" başlığı altında gerçekleşen istişare toplantısında Belediye Başkanı Yüksel, kahvehane işletmecilerine 30 aylık icraat dönemi ile ilgili bilgilendirme yaptı. Oda yöneticileri ve üyeleri ile yapılacak yatırımlar ve şehrin geleceği ile ilgili istişarelerde bulunan Yüksel, Süleymanpaşa’nın daha yaşanabilir bir şehir olması için atılacak adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Tekirdağ Kahveciler ve Büfeciler Odası ile başlayan Gönül Belediyeciliği Sunum Toplantıları, Tekirdağ Lokantacılar Odası ve Tekirdağ Terziler Odası ile devam edecek. Diğer meslek ve esnaf odaları ile de önümüzdeki günlerde istişare toplantılarının gerçekleştirileceği ifade edildi.

“Hayırlara vesile olmasını dilerim”
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak şehrimizde faaliyet gösteren farklı meslek grupları ve sektör temsilcileriyle istişarede bulunmak üzere düzenleyeceğimiz Gönül
Belediyeciliği Sunum Toplantıları'nın ilkini gerçekleştirdik. Tekirdağ Kahveciler ve Büfeciler Odası’na kayıtlı kıraathane işletmecilerimizle bir araya geldiğimiz buluşmada Oda Başkanımız Sayın Fahrettin Bayar, oda yönetimi ve üyeleriyle istişarede bulunduk. Programda salgın dönemini ve geride bıraktığımız 30 ayda gönül belediyeciliği hizmet anlayışıyla tanıştırdığımız şehrimizde nereden nereye dedirten proje ve hizmetlerimizin sunumunu gerçekleştirdik. Süleymanpaşa’mızda yapılması gerekenleri değerlendirdiğimiz toplantıda, Süleymanpaşa’mızın gelecek vizyonunu oluşturacak yatırımlarımızla hedeflerimizi konuştuk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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