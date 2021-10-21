Tekirdağ konut satışında 9’uncu sırada

Tekirdağ, eylül ayında 3 bin 557 konut satışı ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 9. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. 3 bin 557 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışının yüzde 2,4’ünün gerçekleştiği Tekirdağ, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 9. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul, 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 14 konut ile Hakkari ve 41 konut ile Ardahan oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları 995 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 28 ile 4. sırada yer aldı. Tekirdağ ili Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,3’lük payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin

771 konut satışı ve yüzde 22,8 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.



Tekirdağ’da 2 bin 562 konut el değiştirdi

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 562 konut el değiştirdi. Toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı ise yüzde 72 olarak açıklandı. Tekirdağ, diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,2 pay alarak 13. sırada yer aldı.

Diğer konut satış türlerinde İstanbul 21 bin 458 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76 oldu. Ankara 10 bin 419 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 820 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

Türkiye genelindeki 147 bin 143 konut satışının 43 bin 967’si (yüzde 29,9) ilk satış, 103 bin 176’sı ise (yüzde 70,1) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 3 bin 557 konut satışının bin 55'i (yüzde 29,7) ilk satış, 2 bin 502’si ise (yüzde 70,3) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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