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5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ’ler büyük firmalarla buluşacak

İHA

5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ’ler büyük firmalarla buluşacak

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenecek 5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 24 Ekim’de başlıyor. Fuarda KOBİ’ler büyük firmalarla buluşacak.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 2427 Ekim tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazaryeri'nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Trakya’nın ilk ve tek Endüstriyel Fuarı olma özelliğini taşına fuarın açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ milletvekilleri ile Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinin idari ve mülki amirlerinin de katılması bekleniyor.

"KOBİ’lerle büyük ölçekli firmalar buluşacak"
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, ilki 2017 yılında gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na ilk iki yıl 40 ila 50 firma katılım sağlarken, üçüncü sene bu sayının iki katına çıktığı ve 100’e yakın firmanın katıldığı belirtildi. 2020 yılında pandemi sebebiyle sanal ortamda gerçekleştirilen fuarın bu sene yine stant katılımlı olarak gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, "Fuar bölgemizdeki KOBİ’lerimizin büyük ölçekli firmalar ile buluşmaları ve iş birliği içerisinde olmalarına imkân sağlayacağı gibi büyük ölçekli firmalarımız için de bölgemizdeki yan sanayi sektörlerini tanımaları bakımından verimli bir ortam oluşmaktadır. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na demir çelikten makineye, mekanikten inşaat ve yapı malzemelerine, sağlıktan tekstile, otomotivden plastik ve kimyaya, yazılımdan gıdaya kadar hemen her sektörden çok sayıda firmamız katılım sağlayacaklardır. Geleneksel 5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın resmi açılış töreni 25 Ekim 2021 Pazartesi saat 11.00’de başlayacaktır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kovuza’nın açılış konuşmasını gerçekleştireceği fuarın açılışına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Tekirdağ milletvekilleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak. Protokolde Tekirdağ Valisi, Çerkezköy, Kapaklı, Saray ilçesinin kaymakamları ve belediye başkanlarının da bulunacağı açılışa çok sayıda davetli ve iş insanı katılım sağlayacak” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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