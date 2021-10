Başkan Yüksel okul müdürleri ile bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede faaliyet gösteren lise ve ortaokul müdürleri ve müdür yardımcıları ile bir araya geldi. Yüksel, okulların ihtiyaçları ve okullarda yapılması planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıda, Başkan Yüksel’e Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Birim Müdürü Suat Durmaz da eşlik etti. Yüksel, okul idarecilerinin dile getirdiği taleplerle birlikte okulların eksikleri ve ihtiyaçlarını not ederek en kısa sürede giderilmeleri talimatını verdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından açılan Paşa Kafe’de düzenlenen kahvaltılı toplantıda okul yöneticileri ile buluşan Yüksel, öğrencilerin okul hayatlarının yanı sıra sosyalleşebilecekleri, spor ve sanatla iç içe bir eğitim dönemi geçirebilmeleri için hazırlıklar yaptıklarını, bunun yanında Ata Tepe Gençlik Merkezi projesi ile 15 bin öğrencinin her anlamda yararlanabileceği bir kompleksi şehre kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.



“Okullarımızın taleplerini ciddiyetle ele alıyoruz”

Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa’mızdaki lise ve ortaokullarımızın müdür ve müdür yardımcılarıyla bir araya gelerek, ilçemizdeki okullarda yapacağımız projelerimize ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından organize edilen toplantıda, Paşa Kafe’de ağırladığımız okul yöneticilerimizin taleplerini dinleyerek, okullarımızın ihtiyaçlarını ve eksiklerini değerlendirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin yanında sportif ve sanatsal faaliyetlerle de kendilerini geliştirmelerini, geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizin donanımlı bir şekilde okullarından mezun olmalarını arzuluyoruz. Bu açıdan, Süleymanpaşa’mızdaki okullarımızın her türlü talebini ciddiyetle ele alıyor ve üzerimize düşen neyse yerine getirmeye gayret ediyoruz. Toplantımızın öğrencilerimize, okullarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.