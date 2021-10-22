Tekirdağ’da Sonbahar güzelliği: Sahil alanda renk cümbüşü yaşanıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, yere dökülen yaprakları ile doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde şehir içinde kalan yeşillik alanlar da sonbahardan nasibini alıyor. Süleymanpaşa sahili, sonbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Ağaçlardan dökülen yapraklar sahil alana ve orta refüjlere ayrı bir güzellik kattı.

Yeşil ve sarı tonlarla adeta bir dekor sunan rengarenk görselliğin ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler için doğa adeta bir stüdyo ortamı sunuyor. Çimlerde uzanan, parkta top oynayan, yürüyüş yapan ve fotoğraf çeken vatandaşlar, sonbahar güzelliğini doyasıya yaşıyor.

Dışarıda sararan yaprakların arasında fotoğraf çeken Efe Demirkıran, “Yerler sararıyor. Çok güzel oluyor bence. Biz de etrafta falan fotoğraf çekiyoruz. İnsanlar en doğal yerlerde fotoğraf çekinmeyi seviyor. Biz de bu yerlerde fotoğraf çekiniyoruz” dedi.

Sonbahar mevsimini fırsat bilip bol bol fotoğraf çektiklerini dile getiren Efe Ürgin ise “En güzel dönemlerdir. Çok güzel görüntüler veriyor. Sararmış yapraklar. Bu dönemlerde fotoğraf çekilmek güzel oluyor. Bazen rüzgarın etkisiyle uçuşuyor yapraklar. Çok güzel görüntüler elde ediyoruz” diye konuştu.

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